Фогель стал «Режиссером»

«В этом мини-альбоме я не хочу вас учить жизни, да и не имею на это права, ибо сам еще мало, что тут понимаю. Я лишь хочу рассказать о том, что понял и какие выводы сделал за свои 19 лет. Здесь я затронул такие темы, как отношения с родителями, друзьями, врагами и, конечно же, немного любви. Но самый главный вывод, который из этих песен можно сделать - все, что в твоей жизни происходит, зависит только от тебя. Только ты решаешь, какие роли играть в этом фильме под названием «Жизнь» ибо ты есть режиссер. А в этом твоя свобода, друг... Поэтому надевай наушники, и погнали!» - говорит Фогель в Интро к эксклюзивной версии альбома для Яндекса.
В альбом вошло 12 треков, включая Интро и Аутро. Релиз альбома «Режиссер» состоялся на лейбле Warner Music Russia.
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