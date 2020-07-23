Фогель экранизировал «Мальчика»

В сюжетном клипе «Мальчик» сам Фогель (Роберт Черникин) не выступает как действующее лицо, но в кадре появляется. Как и сам трек «Мальчик», ролик повествует о любви и предательстве.

Сначала главная героиня страдает из-за того, что её не пускают гулять с парнем. Она плачет под песни Фогеля, который нравоучительно вещает с экрана телефона. Потом девушка всё-таки выбирается из дома, чтобы встретиться со своим молодым человеком, но тот, похоже, по ней не очень сильно скучал.



Фогель

В клип встроено множество рекламных интеграций, ведь трек вышел на Warner.

«Признаюсь, когда писал песню, я не ждал, что трек так сильно залетит, однако искренне рад знать, что трек вам всем очень понравился, поэтому ловите клип. Мы постарались максимально отразить смысл песни в этой работе. А смысл прост - не стоит относиться так серьезно, к тому, что вас может кинуть любимый человек, ведь как гласит цитатка из пабликов в соцсетях: «Ушло, значит не твое»», - говорит Фогель.

«Мальчик» был первым синглом Фогеля в этом году и первым его релизом после выхода дебютника «ЛЮБОЛЬ, Pt. 1».