Фогель выпустил клип «Дуракам везет» со звездами сериала «По колено»

По сюжету клипа герои сериала «По колено» наслаждаются счастливой жизнью в милом кукольном домике. Пробка от шампанского пробивает стену дома, и ребятам открывается жестокий и серый мир безразличных людей. Здесь каждый страдает зависимостью — от еды, гаджетов, шопинга, работы и просмотра ТВ. Убедившись, как хорошо им было вдвоем в тихом домике, герои возвращаются в свой мир. Клип — сатира на современное общество потребления. Герои выбирают жить в игрушечном домике, сохранить чистоту сердца и не контактировать с бездушным миром манекенов. Главное — не потерять друг друга.

Ещё в феврале сниппет «Дуракам везет» стал вирусным на платформе TikTok. Под этот трек было выложено более 238 тыс. роликов, которые набрали миллионы лайков. Хэштег #дуракамвезет в TikTok набрал уже более 73 миллионов просмотров, а lyric video — более 2,7 миллионов просмотров.

26 февраля трек появился на всех цифровых платформах и почти сразу залетел в верхушки стриминговых сервисов: ВКонтакте/BOOM (4 позиция), Apple Music (14 позиция) и Яндекс.Музыки (3 позиция).

«Когда я прочитал сценарий клипа, мне очень понравилась идея. Мои песни рассказывают о жизни подростков, которые сталкиваются с недоверием со стороны взрослых. Сериал про людей маленького роста — очень в тему. Мне также понравилось, что я не играю в клипе главную роль — я не актер, мне больше по душе писать музыку в студии. Картинка получилась очень здоровской и красивой», - говорит Фогель.

«Комедийный сериал «По колено» — успешный проект IVI Originals. По количеству просмотров «По колено» можно считать абсолютным хитом. И нам показалась удачной идея совместить два хита из двух миров: музыки и кинематографа. Результатом этой коллаборации стал замечательный клип, который должен очень понравиться зрителям», - считает Алексей Федоров, креативный продюсер маркетинговых коммуникаций и промо IVI.

Трек «Дуракам везет» прозвучит во втором сезоне сериала «По колено».

Видео снято IVI и Warner music в рамках продвижения комедийного сериала IVI Originals.