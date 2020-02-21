Кристиан Сандс посвятил концерт в России памяти Эрролла Гарнера

Когда речь заходит о пианисте Кристиане Сандсе, всегда говорят о его виртуозности. Он действительно получил вполне академическое образование, играл Моцарта и Рахманинова. Потом понял, что без импровизации ему скучно, и обратился к джазу. А затем и к электронике. Пробовал все.



Christian Sands Trio

Сегодня Кристиан Сандс — известный американский джазовый пианист, пятикратный номинант «Грэмми». И официальный представитель "Проекта Эрролла Гарнера" (The Erroll Garner Jazz Project), его кумира, значительно повлиявшего на исполнительскую манеру Сандса. Неудивительно, что концерт в Сочи был посвящен памяти именно Эррола Гарнера, и Сандс со своим трио сыграл несколько композиций маэстро.



Christian Sands Trio

Нельзя сказать, что манера игры Сандса уже окончательно сформировалась, но в его 30 лет она уже достаточно определенна. В классический джазовый мейнстрим он умело внедряет элементы поп-музыки.

«Поп-музыка необходима в джазе. Это новые мелодии, новые истории или одни и те же истории, рассказанные по-разному. Джаз - это рассказывание историй, а у поп-музыки есть уникальная история», - говорит Кристиан Сандс.



Кристиан Сандс

Но еще в его музыке много академических отсылок, много латино, церковной музыки, Казалось бы, эклектика, но итоговый саунд куда ближе к мейнстриму, чем к чему-либо перечисленному выше. И в этом загадка Сандса.



Christian Sands Trio

В России он в третий раз, играл здесь дважды с Игорем Бутманом на фестивале Jazz Science в Сколково.

В Сочи получилась скорее презентация творческого пути пианиста. Он играл и Гарнера, и композиции из своего самого первого альбома Footprints (2002), и последнего альбома Facing Dragons (2018), и известные стандарты в свежем прочтении.



Контрабасист Эрик Вилер

Трио Кристиана Сандерса, помимо него самого, состоит из контрабасиста Эрика Вилера и перкуссиониста Джерома Дженнингса. Они чуткие и слышат все посылы лидера. А они довольно непросты — ведь порой он играет совершенный импрессионизм, пьесы длятся по 5-15 минут. Только что была самба, и вдруг Дебюсси. Или Чик Кореа, например. Вовремя услышать, сориентироваться, перестроиться — не только профессионализм, но и высочайшая музыкальная культура.



Перкуссионист Джером Дженнингс

Выступление трио Кристиана Сандса на фестивале Башмета в Сочи прошло при полном зале и завершилось оглушительными аплодисментами.



Christian Sands Trio

Вадим ПОНОМАРЕВ

Фото: Владимир БОГДАНОВ