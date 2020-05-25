«Лакмус» снял memoji-клип

Ролик снят согласно тенденции последних двух месяцев — дома в изоляции, на iPhone, без дорогих павильонов и локаций. На этом сходство с остальными музыкантами, находящимися в той же ситуации, заканчивается — клип сделан с применением технологии «Memoji», музыканты сами выступили режиссёрами видео.

Песня «Сердце в клетке» — первый сингл с будущего альбома коллектива, полностью записана на домашней студии музыкантов и сведена в Лос-Анджелесе постоянным саунд-инженером Джимом Монти (Korn, Strokes, Metallica, Skrillex).