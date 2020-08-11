Макс Корж поддержал зверства Лукашенко в Белоруссии

Единственным заметным белорусским артистом, поддержавшим репрессии «последнего диктатора Европы» Александра Лукашенко, стал Макс Корж. В соцсетях он распространил обращение в поддержку президента, отдавшего приказ о кровавых полицейских репрессиях против своего народа.



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«Пацаны. На сегодня Вы победили. Тормозите СЕГОДНЯ движ. ( я говорю только про сегодняшний день) Вы показали что можете дать отпор. Навели шуму на весь мир. Эта тема (прямые столкновения) сегодня не сработает в плюс. Ту « победу со дня на день» о которой вам пишут в телеге на данный момент одержать просто нереально. Я это вижу своими глазами находясь в Минске. Сегодня будут только трупы. Силовики таким способом на сторону людей не переходят. Сейчас в их глазах вы как раз те, против которых их натаскивали годами. Бороться необходимо. Нужно идти до конца. Требуйте от своих лидеров других решений. Берегите себя, не лезьте напрямую. Не забывайте чьи вы правнуки. Передавайте всем.»

В условиях, когда уже убит один человек, несколько тысяч белорусов брошены за решетки, а на улицах белорусских городов - кровавая бойня до зубов вооруженных силовиков с собственным народом, - поддержки этот пост у читателей отнюдь не получил.

«Это кадры, как безоружных людей избивают дубинами и расстреливают резиновыми пулями только за то, что они требуют честного подсчета голосов и сменяемости власти. Не такое уж чрезмерное требование раз в 26 лет», - написал ему российский политик Алексей Навальный.

Большинство же читателей сочли этот пост продажным.

«Походу купили Коржа, бро, тормози».

«Макс, ты в плену?»

«А как ещё что-то поменять в этой стране если по хорошему никто ничего не делает?»

«Сколько заплатили?»

«Тебя че подкупили?»

Напомним, выступления белорусов против режима Лукашенко начались после выборов президента, на которых были озвучены чрезвычайно странные результаты. Многие сочли выборами фальсифицированными. После массовых избиений женщин и детей силовиками на улицах количество протестующих значительно увеличилось.

Евросоюз сегодня пригрозил принять меры против "ответственных за насилие, необоснованные аресты и фальсификацию результатов выборов" в Белоруссии.