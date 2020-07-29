Melanie C станцевала от счастья нового альбома

Легкий летний танцевальный бэнгер In and Out Of Love экранизирован в танцевальной студии, где певица активно танцует с кордебалетом, то и дело меняя наряды.

«Я нахожусь на седьмом небе от счастья с In and Out Of Love! Надеемся, что это веселый, оптимистичный поп-бэнгер, которого мы все ждали в эти трудные времена. Сегодня выходной, так что иди и послушай! Чтобы сделать забавную поп-песню, мы сделали действительно забавное видео. Танцоры, наряды и фантастическое место - это может быть моим самым популярным видео за всю историю! Проверь сам!» - говорит Melanie C.

ТЕКСТ Альбом «Melanie C» бывшей участницы Spice Girls выйдет 2 октября 2020 года, на него уже открыт предзаказ.