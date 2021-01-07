Melanie C станцевала в одиночестве под «Into You»

Песня «Into You» стала одним из ярких хитов альбома «Melanie C», который вышел 2 октября 2020 года. Клип получился коронавирусным - в кадре нет никого, кроме экс-участницы Spice Girls. Она танцует, меняет наряды, и для разнообразия на ее образ наложено немного компьютерной графики.

«Обожаю этот трек. Он вызывает у меня желание бежать на танцпол, что, очевидно, никто из нас не может этого сделать в данный момент, поэтому я не знаю, правильно ли это говорить! Надеюсь, что скоро все вернутся на танцпол, прыгая под эту музыку!», - говорит Melanie C.



Melanie C