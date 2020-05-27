Микрофоны «Октава» будут поставляться в Германию

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Российский завод «Октава» будет поставлять микрофоны учреждениям культуры Германии. Контракт на сумму 510 тыс. евро заключен до конца 2020 года через немецкого дистрибьютора.

Германия, по данным исследования PwC, является крупнейшим музыкальным рынком в Европе и третьим по величине в мире. «Октава» представляет на нем весь спектр микрофонной техники для записи вокала, инструментов, речи и современные разработки.

«Музыкальное сообщество в Германии очень активно. И с этим рынком мы работаем 20 лет. Достаточно сказать, что презентации наших новых разработок теперь уже традиционно проходят на выставке Musikmesse во Франкфурте-на-Майне», — отметила директор по маркетингу завода «Октава» Любовь Стальнова.

Для любых образовательных форматов подходят динамические и электретные микрофоны, а также самая популярная модель «Октавы» — узкомембранный конденсаторный микрофон МК-012 для записи и подзвучки инструментов, который активно используется не только в студийной сфере. Например, с этим микрофоном работают в Российской академии музыки им. Гнесиных. Именно МК-012 и его модификации, согласно договору, поступят в немецкие школы искусств и религиозные центры. Поставки должны быть исполнены до ноября 2020 года.

Универсальный конденсаторный микрофон МК-012 производства ПАО «Октава»
Универсальный конденсаторный микрофон МК-012 производства ПАО «Октава»

МК-012 — универсальный конденсаторный микрофон с тремя сменными капсюлями разных характеристик направленности: кардиоида, гиперкардиоида, круг. Микрофон обладает чувствительностью 12-16 мВ/Па на 1 кГц и низким уровнем шумов: менее 18 дБ. Микрофон способен записывать громкие звуки на небольшом расстоянии и подходит не только для записи гитары, фортепиано, но и ударных инструментов.

Микрофон МК-012 входит в ТОП-3 самых продаваемых узконаправленных инструментальных микрофонов в мире. Являясь крупнейшим экспортером музыкальной техники в России, за 2019 год «Октава» увеличила отгрузку экспортной продукции более, чем на 50%. Свои разработки предприятие отправляют в Германию, Грецию, Китай, США, Нидерланды, Бельгию, Францию, Италию, Испанию и Австрию.

ПАО «Октава» — основанный в 1927 году тульский завод разрабатывает и серийно выпускает студийные микрофоны, микрофоны селекторной связи, телефонно-микрофонные гарнитуры, слуховые аппараты и капсюли. Именно в микрофон «Октавы» в 1961 году Юрий Гагарин сказал свое знаменитое «Поехали!». Среди продуктов-флагманов — конденсаторные и ламповые микрофоны для профессиональной студийной работы. По итогам 2019 года, экспорт студийных микрофонов предприятия — свыше 47% всего российского экспорта музыкальной техники. Благодаря высокому качеству и привлекательной цене студийные микрофоны «Октава» популярны среди музыкантов и звукозаписывающих студий во всем мире. Среди наиболее известных имен — U2, Sting, Iron Maiden, Radiohead, Мэрлин Мэнсон, Little Big, Хор Турецкого, звукорежиссеры лейбла Black Star. В «Октаву» озвучены голливудские фильмы, диалоги в кинокартинах компании Unlimited Films, записаны целые сцены в российских фильмах «Последнее испытание» и «BEEF: Русский хип-хоп», телесериале «Нюхач».

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