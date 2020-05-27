Микрофоны «Октава» будут поставляться в Германию

Германия, по данным исследования PwC, является крупнейшим музыкальным рынком в Европе и третьим по величине в мире. «Октава» представляет на нем весь спектр микрофонной техники для записи вокала, инструментов, речи и современные разработки.

«Музыкальное сообщество в Германии очень активно. И с этим рынком мы работаем 20 лет. Достаточно сказать, что презентации наших новых разработок теперь уже традиционно проходят на выставке Musikmesse во Франкфурте-на-Майне», — отметила директор по маркетингу завода «Октава» Любовь Стальнова.

Для любых образовательных форматов подходят динамические и электретные микрофоны, а также самая популярная модель «Октавы» — узкомембранный конденсаторный микрофон МК-012 для записи и подзвучки инструментов, который активно используется не только в студийной сфере. Например, с этим микрофоном работают в Российской академии музыки им. Гнесиных. Именно МК-012 и его модификации, согласно договору, поступят в немецкие школы искусств и религиозные центры. Поставки должны быть исполнены до ноября 2020 года.



Универсальный конденсаторный микрофон МК-012 производства ПАО «Октава»

МК-012 — универсальный конденсаторный микрофон с тремя сменными капсюлями разных характеристик направленности: кардиоида, гиперкардиоида, круг. Микрофон обладает чувствительностью 12-16 мВ/Па на 1 кГц и низким уровнем шумов: менее 18 дБ. Микрофон способен записывать громкие звуки на небольшом расстоянии и подходит не только для записи гитары, фортепиано, но и ударных инструментов.

Микрофон МК-012 входит в ТОП-3 самых продаваемых узконаправленных инструментальных микрофонов в мире. Являясь крупнейшим экспортером музыкальной техники в России, за 2019 год «Октава» увеличила отгрузку экспортной продукции более, чем на 50%. Свои разработки предприятие отправляют в Германию, Грецию, Китай, США, Нидерланды, Бельгию, Францию, Италию, Испанию и Австрию.

ПАО «Октава» — основанный в 1927 году тульский завод разрабатывает и серийно выпускает студийные микрофоны, микрофоны селекторной связи, телефонно-микрофонные гарнитуры, слуховые аппараты и капсюли. Именно в микрофон «Октавы» в 1961 году Юрий Гагарин сказал свое знаменитое «Поехали!». Среди продуктов-флагманов — конденсаторные и ламповые микрофоны для профессиональной студийной работы. По итогам 2019 года, экспорт студийных микрофонов предприятия — свыше 47% всего российского экспорта музыкальной техники. Благодаря высокому качеству и привлекательной цене студийные микрофоны «Октава» популярны среди музыкантов и звукозаписывающих студий во всем мире. Среди наиболее известных имен — U2, Sting, Iron Maiden, Radiohead, Мэрлин Мэнсон, Little Big, Хор Турецкого, звукорежиссеры лейбла Black Star. В «Октаву» озвучены голливудские фильмы, диалоги в кинокартинах компании Unlimited Films, записаны целые сцены в российских фильмах «Последнее испытание» и «BEEF: Русский хип-хоп», телесериале «Нюхач».