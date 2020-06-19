Микрофоны «Октава» будут продаваться в Andertons Music

Andertons Music Co входит в TOП-30 музыкальных ритейлеров в мире. Это международный онлайн-ритейлер, работающий почти с 400 крупнейшими брендами. Компания доставляет товар по всему миру. «Октава» представит партнеру весь спектр микрофонной техники для записи вокала, инструментов, речи.

«Обе компании имеют богатую историю, которая исчисляется десятилетиями. Музыкальное сообщество Великобритании обладает особым характером. И мы считаем, что российские микрофоны соответствуют его запросу. Сотрудничество с Andertons Music Co — компанией, которая признана во всем мире — тому подтверждение», — отметила директор по маркетингу завода «Октава» Любовь Стальнова.

В первую очередь в Великобритании и Северной Ирландии станут доступны новые динамические микрофоны, а также самая популярная модель «Октавы» — узкомембранный конденсаторный микрофон МК-012 для записи и подзвучки инструментов. Осенью на экспортном рынке появятся и новые сеты МК-012, продажи которых в России начались в июне этого года.

В Великобритании «Октава» известна своими легендарными микрофонами. Британская рок-группа Radiohead работала с микрофонами «Октава» из России. Теперь бренд может напрямую общаться со своей аудиторией в UK. Этому будет способствовать более чем 50-летний опыт работы Andertons Music Co в музыкальном сообществе в Великобритании и за рубежом, высококачественное обслуживание и звездная репутация в отрасли.

«Октава» — крупнейший экспортер музыкальной техники в России. За 2019 год предприятие увеличило экспорт более, чем на 50%. Свои разработки российский производитель микрофонов поставляет в Германию, Грецию, Китай, США, Нидерланды, Бельгию, Францию, Италию, Испанию, Австрию, Эквадор, Сербию и другие страны.

ПАО «Октава» — основанный в 1927 году тульский завод разрабатывает и серийно выпускает студийные микрофоны, микрофоны селекторной связи, телефонно-микрофонные гарнитуры, слуховые аппараты и капсюли. Именно в микрофон «Октавы» в 1961 году Юрий Гагарин сказал свое знаменитое «Поехали!». Среди продуктов-флагманов — конденсаторные и ламповые микрофоны для профессиональной студийной работы. По итогам 2019 года, экспорт студийных микрофонов предприятия — свыше 47% всего российского экспорта музыкальной техники. Благодаря высокому качеству и привлекательной цене студийные микрофоны «Октава» популярны среди музыкантов и звукозаписывающих студий во всем мире. Среди наиболее известных имен — U2, Sting, Iron Maiden, Radiohead, Мэрлин Мэнсон, Little Big, Хор Турецкого, звукорежиссеры лейбла Black Star. В «Октаву» озвучены голливудские фильмы, диалоги в кинокартинах компании Unlimited Films, записаны целые сцены в российских фильмах «Последнее испытание» и «BEEF: Русский хип-хоп», телесериале «Нюхач».

Andertons Music Co — семейная компания, основанная в 1964 году отцом и сыном Гарри и Питером Андертоном, в городе Гилфорд, Великобритания. Входит в ТОП-30 музыкальных ритейлеров мира. Интернет-магазин компании входит в 150 лучших сайтов электронной торговли Великобритании. Особую популярность приобрел среди гитаристов благодаря активности генерального директора магазина Ли «Капитана» Андертона — сына основателя компании. На своем YouTube канале (600 тыс подписчиков) регулярно провоит интервью с известными гитаристами и гитарными мастерами, такими как Джо Бонамасса, Пола Гилберта, Гатри Гован, Альберта Ли, Джона Петруччи, Пола Рида Смита, Мэри Спендер, Ниту Стросс, Уолтера Форель, Томми Эммануэль, Стив Вэй и другие.