Завод «Октава» открыл интернет-магазин и объявил скидки

По данным исследования «Яндекс.Маркета» и агентства GfK Rus, доля россиян, заказывающих товары онлайн, к 2020 году превысила 45%, сейчас эта цифра продолжает расти в условиях пандемии. Онлайн-торговля и доставка товаров приобрела новое, практически стратегическое значение. Ранее «Октава» распространяла продукцию в розницу исключительно через сеть дистрибьюторов, однако теперь конечный потребитель может взаимодействовать с производителем напрямую. Микрофоны, представленные на площадке интернет-магазина www.oktavatula.com, распределены в соответствии с областью применения — вещание, инструментальные, концертные (live), студийные и микрофоны для конференц-связи. Есть возможность задать настройки поиска по типу системы, а также приобрести аксессуары.

«По данным аналитиков, за год доля россиян в возрасте от 16 до 55 лет, делающих покупки в интернете, выросла на десятую часть, а с 2015 года стала в два раза больше. В этих условиях шаг по созданию торгового интернет-представительства компании был необходим для дальнейшего развития предприятия. А сегодня, когда авторы и звукорежиссеры находятся дома и не имеют возможности выехать в студию, приобретение профессионального микрофона через интернет — еще один шанс сохранить творческую активность. В честь открытия до 15 апреля мы даем скидку в 20% на заказ», — отметила директор по маркетингу завода «Октава» Любовь Стальнова.

Благодаря открытию магазина микрофоны «Октавы» стали доступны во всех регионах РФ. Заказы можно получить через Службу доставки экспресс-курьер (СДЭК) в пунктах выдачи или при помощи курьерской доставки.

Открытие собственного интернет-магазина предприятие рассматривает, как эффективный способ повышения выручки. По итогам 2019 года общая выручка завода «Октава» составила 272 млн рублей. 228 млн 611 тыс. рублей из этой суммы — выручка от основной реализации, которая на 61,5% превысила показатели прошлого года. Рост выручки от реализации гражданской продукции по отношению к 2018 году составил 87%. В дальнейшем «Октава» рассматривает возможность сотрудничества с разными маркетплейсами.

ПАО «Октава» — основанный в 1927 году тульский завод разрабатывает и серийно выпускает студийные микрофоны, микрофоны селекторной связи, телефонно-микрофонные гарнитуры, слуховые аппараты и капсюли. Именно в микрофон «Октавы» в 1961 году Юрий Гагарин сказал свое знаменитое «Поехали!». Среди продуктов-флагманов — конденсаторные и ламповые микрофоны для профессиональной студийной работы. По итогам 2019 года экспорт студийных микрофонов предприятия — свыше 47% всего российского экспорта музыкальной техники. Благодаря высокому качеству и привлекательной цене студийные микрофоны «Октава» популярны среди музыкантов и звукозаписывающих студий во всем мире. Среди наиболее известных имен — U2, Sting, Iron Maiden, Radiohead, Мэрлин Мэнсон, Little Big, Хор Турецкого, звукорежиссеры лейбла Black Star. В «Октаву» озвучены голливудские фильмы, диалоги в кинокартинах компании Unlimited Films, записаны целые сцены в российских фильмах «Последнее испытание» и «BEEF: Русский хип-хоп», телесериале «Нюхач».