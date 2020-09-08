New Order выпустили первую за 5 лет песню

«Be a Rebel» изначально планировалось выпустить во время осеннего тура New Order (совместного с Pet Shop Boys), но группе пришлось перенести эти планы из-за продолжающегося коронавируса. Они все равно решили поделиться треком в цифровом формате, чтобы подбодрить слушателей. Он также позднее будет физически выпущен на 12-дюймовом виниле и компакт-диске с ремиксами.

«В трудные времена мы хотели выйти с новой песней, - сказал Бернард Самнер. - Некоторое время мы не можем играть вживую, но все же мы можем делиться музыкой. Надеемся, вам понравится... До новой встречи!».



New Order

Под четкий ритм и мелодию в духе синти-попа Самнер поет о преодолении депрессии и внешних ограничителей.

Последний альбом у группы New Order выходил в 2015 году - Music Complete. Затем музыканты стали выпускать специальные переиздания.