New Order вернулись с метафорическим клипом «Be a Rebel»

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Легенда британского пост-панка и новой волны группа New Order вернулась с клипом на новую песню «Be a Rebel» (смотреть клип).

В эффектном метафорическом видео испанского режиссера NYSU, с которым музыканты уже сотрудничали ранее, главными героями является пара молодых влюбленных (их играют Jennifer Bucovineanu и Abelo Valis), в отношениях которых наступает разлад. Между парнем и девушкой в буквальном смысле образуется зияющая тьмой пропасть противоречий.

Саунд трека показывает облегченную минималистичную синти-поповую сторону New Order.

New Order
New Order

Сингл «Be a Rebel» вышел еще в сентябре, а 13 ноября коллектив дополнил его тремя ремиксами, собрав их вместе с оригинальной версией в одноименный EP.

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