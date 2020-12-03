New Order вернулись с метафорическим клипом «Be a Rebel»

В эффектном метафорическом видео испанского режиссера NYSU, с которым музыканты уже сотрудничали ранее, главными героями является пара молодых влюбленных (их играют Jennifer Bucovineanu и Abelo Valis), в отношениях которых наступает разлад. Между парнем и девушкой в буквальном смысле образуется зияющая тьмой пропасть противоречий.

Саунд трека показывает облегченную минималистичную синти-поповую сторону New Order.



New Order

Сингл «Be a Rebel» вышел еще в сентябре, а 13 ноября коллектив дополнил его тремя ремиксами, собрав их вместе с оригинальной версией в одноименный EP.