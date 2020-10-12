Pratum Integrum сыграл нескучное барокко на фестивале Башмета

Программа непростая — от Телемана и Генделя через Баха к «Глории» Вивальди. Специально для нее из московского «Башмет-Центра» привезли клавесин. Собственно, Pratum Integrum играет только на оригинальных старинных инструментах, - Сергей Фильченко, например, привез флорентийскую скрипку 1738 года от Лоренцо Каркасси. В этом и главная сложность — струны вовсе не современные, они теряют строй довольно шустро, не говоря о перепадах влажности для всех инструментов, и бывает досадно, когда совсем уж это не вовремя...



Частая подстройка инструментов - обычное дело для старины

Увертюра и Пассакалия из сюиты ми минор Телемана действительно прозвучали стройно и даже бодро, в соответствии с концепцией программы с восклицательным-то знаком. Сопрано Диляра Идрисова весьма убедительно спела две арии Красоты из оратории «Триумф Времени и Разочарования» Генделя, удержавшись в тоне эпохи и избежав соблазна увеличить динамический диапазон для пущей эффектности. Разумеется, это были Un pensiero nemico di pace и завершающая ораторию Tu del Ciel ministro eletto из самой первой редакции 1707 года. И ансамбль сыграл под стать — с напором и роскошными стаккато, который нечасто услышишь от барочников. Немного удивлял разве что клавесин, кажется, время от времени перетягивавший одеяло на себя.



Диляра Идрисова с ансамблем Pratum Integrum

Другое дело - солирование клавесина. В концерте фа минор для клавесина с оркестром Баха Елизавета Миллер солировала с блеском и волево. Особенно хорош был Largo с мелкой пальцевой техникой, порою даже чудилось фортепианное туше.



Елизавета Миллер за клавесином

Меццо Полина Шамаева спела кантату Cessate, omai cessate Вивальди. Для любовной по сути песни получилось холодновато. Вместо нежнейшего переливающегося контратенорового бельканто в версии Шамаевой — чуть ли не серьезные угрозы и предупреждения эдакой суровой воительницы. Неожиданно. Все сладкие воспоминания о счастливых днях улетучились при такой строгости, а ведь именно на контрасте и строится эта красивейшая кантата. Но, наверное, можно и так. Самый непонятный номер концерта.



Полина Шамаева

Оркестровая транскрипция скрипичной сонаты «Фолия» А. Корелли от Франческо Джеминиани, это тема португальского карнавального танца с 23 вариациями. Минорный любовный танец? Да. Такие уж они, португальцы. Символ роковой неотвратимости страсти в вольных вариациях Джеминиани весьма куртуазен. Музыканты Pratum Integrum демонстрируют в нем чуть ли не все скрипичные (заодно и виолончельные) техники XVIII века. Скрипки Сергея Фильченко и Дмитрия Лепехова солируют то по отдельности, то вместе, то перекличкой, - неизменно отходя назад и сливаясь со всем ансамблем. Да и виолончели Феликса Антипова (а ведь он говорил, что играет теперь только на виолах!) есть, где развернуться.



Сергей Фильченко

Завершили концерт три арии из кантаты Вивальди «Gloria». Это текст католической мессы, но Вивальди не брал его дословно, а скорее компилировал для большей драматичности. Диляра Идрисова проникновенно спела Domine Deus, Полина Шамаева — величественно Qui sedes ad dexteram, и в финале они вернулись к Laudamus te, чтобы завершить дуэтом. Спели чисто и убедительно.



Диляра Идрисова и Полина Шамаева с Pratum Integrum

«Специальной подготовки для исполнения религиозной музыки у нас нет, но особый подход всегда существует. Невозможно играть музыку XVII-XVIII веков, не погружаясь в историю создания этой музыки. Для нас, коллектива единомышленников, исполнение старинной музыки — само по себе служение», - говорит концертмейстер ансамбля Сергей Фильченко.



Барокко - это не скучно, подтверждает Сергей Фильченко

Pratum Integrum стоит чаще делать такие воодушевляющие программы, чтобы барочные концерты перестали ассоциироваться у широкой публики (вот и на этот пришло огорчительно мало зрителей) с чем-то занудным и всегда грустным. Музыка была разная, что с успехом и доказал Pratum Integrum в этот вечер.

Вадим ПОНОМАРЕВ

Фото: Наталья БОРОДИНА