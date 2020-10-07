Скоропостижно скончался тенор Владислав Пьявко

«Вчера вечером этот мир покинул Владислав Иванович Пьявко, народный артист Советского Союза. О месте и времени прощания будет сообщено дополнительно», - говорится на его странице в Фейсбуке.

Народная артистка СССР, помощник главного дирижера - музыкального руководителя Большого театра Маквала Касрашвили рассказала ТАСС, что совсем недавно общалась с певцом. "Я в шоке. Это такая неожиданность. Мы недавно виделись, он был в отличной форме, прекрасно выглядел, был полон надежд и планов", - вспомнила она.



Владислав Пьявко

Оперная певица отметила, что они с Пьявко были партнерами на сцене Большого. "Пьявко был моим бессменным партнером в Большом театре, куда пришел на год раньше меня. Мы с ним и Тамарой Синявской ходили на все спектакли друг друга, участвовали вместе во многих спектаклях", - сказала Касрашвили.

"Я думала, что он будет еще долго жить и творить. Это огромная потеря не только для нас, друзей и бывших партнеров Владислава Ивановича, но и для всего оперного искусства", - заметила она.

По информации сотрудников театра, 79-летний артист скончался от остановки сердца. "Только что мне позвонила дочка Владислава Ивановича, сообщила, что отец умер. Предварительная причина - сердечная недостаточность", - сказал ТАСС генеральный директор Большого театра России Владимир Урин.

Артист почувствовал себя плохо, когда находился в своей квартире в Брюсовом переулке. Его помощница вызвала врачей, однако спасти Пьявко не удалось. Исполнителю было 79 лет.

Пьявко родился 4 февраля 1941 года в Красноярске. В 1960 году окончил Коломенское высшее артиллерийское командное училище. В 1960-1965 годах учился в Государственном институте театрального искусства по классу пения у С. Я. Ребрикова. В 1965 году зачислен в стажерскую группу Большого театра СССР, где дебютировал в 1966 году в партии Пинкертона в премьере оперы Пуччини "Чио-Чио-Сан" ("Мадам Баттерфляй").

С 1966 по 1989 год - ведущий солист Большого театра СССР.

Пьявко занимал пост первого вице-президента Фонда Ирины Архиповой, Международного союза музыкальных деятелей. С 2000 года преподавал в Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского, с 2007 - профессор.

Концертный репертуар артиста включал более 500 произведений камерного вокального жанра, а также партии в вокально-симфонических произведениях крупных форм. Был женат на оперной певице Ирине Архиповой, умершей в 2010 году в возрасте 85 лет.