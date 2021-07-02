Умер Николай Сличенко

«С глубоким прискорбием извещаем, что на 87-м году ушёл из жизни Николай Алексеевич Сличенко – художественный руководитель театра, народный артист СССР, лауреат Государственной премии СССР.

Николай Алексеевич родился 27 декабря 1934г. в Белгороде. Его уникальный характер выстрадан судьбой, с детства потребовавшей от мальчика мужественных действий. Когда началась война, Коле шел седьмой год. Вскоре погиб отец, расстрелянный фашистами. После войны мальчика отправили в цыганский колхоз, где он работал наравне со взрослыми. Его пение и танцы вызывали одобрение односельчан, которые рассказывали ему о существовании в Москве театра «Ромэн». Коля обрел мечту поехать в столицу в театр «Ромэн», где талантливого 16-летнего паренька приняли во вспомогательный состав цыганского театра.

Исполнение первых ролей привлекло пристальное внимание зрителей, прессы и театральной общественности.

В творческой биографии Николая Алексеевича множество ярких актёрских работ, сыгранных на подмостках родного театра и в кино. Выдающиеся режиссёрские работы, которые подняли «Цыганский театр «Ромэн» на новую ступень.

Есть у таланта удивительная особенность – многогранность. Именно таким был Николай Алексеевич Сличенко – выдающийся актер, певец, режиссер, педагог, художественный руководитель театра «Ромэн», общественный деятель.

Звезда Николая Сличенко всегда будет сиять на небосклоне в созвездии «Тельца», память о нём мы навсегда сохраним в наших сердцах.

Дата прощания с Николаем Алексеевичем Сличенко будет сообщена дополнительно».



Николай Сличенко

Причина смерти артиста не сообщается.