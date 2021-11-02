Арсений Бородин сделал новую версию песни Стаса Пьехи

Стихи к песне написал поэт Михаил Гуцериев, музыку - Виктор Дробыш и Тимофей Леонтьев.

«Далеко» — кавер-версия песни Стаса Пьехи «Несовместимая любовь», выпущенной в 2015 году. Арсений Бородин является поклонником этой композиции и давно хотел сделать своё прочтение этой истории. Бородин считает, что поэт Гуцериев увидел одиночество творческого человека таким же, каким видит его сам певец. Одиночество — это образ свободы и трамплин для личностного роста. Иногда именно отречение от всего мирского и посвящение себя высокому становится главной таблеткой для спасения.

Виноватый без вины должник,

Моя любовь настойчива.

Научило время, я постиг

Одиночество.

Строчки песни «Далеко» несут в себе отражение тех перемен, которые произошли с Арсением Бородиным за последние годы как в карьере, так и в личной жизни. Из юного увлечённого музыкой солиста «Челси» и финалиста «Фабрики звёзд» певец превратился в раскрепощённого и не стесняющегося своих чувств артиста с мощным вокалом и харизмой.

«Я пытаюсь время изменить, ищу спасенья в творчестве» — моя любимая строчка Михаила Гуцериева в этой песне, — говорит Арсений Бородин, — она мне очень близка, поскольку однажды я переживал в своей жизни разрыв — один в один с историей, о которой теперь пою. Действительно, спасенье нашлось в творчестве и очень важным оказалось полюбить своё собственное одиночество. Хочу выразить благодарность авторам за доверие исполнять эту песню».

Изменчивое состояние любви музыкально передал композитор и продюсер Виктор Дробыш с одним из своих постоянных соавторов Тимофеем Леонтьевым. Работа над треком вышла и далеко за пределы России. Саундом «Далеко» занимались гуру в мировой музыкальной индустрии: многократные обладатели премии «Грэмми» (Grammy) — Майкл Брауэр (Michael Brauer) и Джозеф Лапорта (Joe LaPorta). Среди артистов, с которыми сотрудничали эти музыкальные продюсеры, такие мировые имена, как Foo Fighters, The Weeknd, 50 Cent, Garbage, Imagine Dragons, Armin van Buuren, Coldplay, The Rolling Stones, James Brown, Aerosmith и др.

«Процесс записи песни был по-настоящему творческим, проделана огромная и кропотливая работа. Михаил Сафарбекович в процессе менял некоторые строчки, мы переделывали вокальную линию и меняли аранжировку. В этом и заключается особенность исполнения песен на стихи поэта: учитывать определённые каноны в манере исполнения, чтобы не отвлекать внимание от стихов. Потому что в них заложен очень глубокий смысл и аудитория должна его услышать и понять», — рассказал Арсений Бородин.

Уже скоро певец обещает выпустить видео к своей новинке.

Арсений Бородин — певец, победитель проекта «Главная сцена» (2016), финалист «Фабрики звёзд-6», призёр «Новой Волны-2013», солист группы «Челси». В данный момент занимается собственным сольным проектом в стиле рок.