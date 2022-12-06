Dava выпустил трек про бывшую и рассказал о дуэте с Долиной

Дава также рассказал о новой песне, спетой с Ларисой Долиной, и своем дебюте в кино. Блогер и певец снялся в роли вестника смерти в сериале Сарика Андреасяна.

«Тебе по барабану, с кем по барам пьяной», – обращается Дава к бывшей возлюбленной в новом треке, который он представил в живом исполнении в шоу «Мурзилки Live» на «Авторадио». Этот трек сразу выстрелил в Сети, ведь бывшую Давы – Ольгу Бузову – знают все. Поклонники вовсю обсуждают, дошли ли Дава с Бузовой до точки невозврата или пока еще нет. Сам певец и блогер уверяет, что далек от хайпа и искренен с аудиторией.



Dava

«Если раньше мне нравилось делать какой-то треш, какой-то хайп, сейчас у меня поменялось мировоззрение. Теперь больше хочется какие-то ценности правильные в жизнь нести, – сообщил Дава ведущим шоу «Мурзилки Live». – Ждут всегда хайпа, конечно. Но я для себя выбрал, что лучше просто быть собой, чем корчить кого-то, кем я не являюсь. Все-таки, 29 лет мне уже».

С тех пор, как блогер Давид Манукян открыл в себе певческий талант, многие его треки залетели в топы. В их числе – «Черный бумер», спетый с Серегой, «Ролекс» с Филиппом Киркоровым и, конечно, новогодняя «Мандаринка» с Ольгой Бузовой. Возможно, трек «По барабану» тоже скоро будет бить рекорды, а уж композиция, спетая недавно с Ларисой Долиной, точно обречена на успех.

«Мы записали совместный трек с Ларисой Александровной, он выйдет в следующем году. Сначала было очень волнительно, я боялся ей написать, что у меня есть классный трек и я хочу его предложить ей, – признался Дава ведущим Брагину, Гордеевой и Захару. – Но она сразу ответила мне, что идея ей нравится, мы договорились встретиться, а перед этим у нас еще разговор состоялся душевный. Мне было очень интересно узнать Ларису Александровну с другой стороны, с которой ее немногие знают».

Для блогерства времени остается все меньше, признался Давид Манукян. Сейчас он чаще занят записями треков, участием в реалити-шоу, а теперь добавились еще и съемки в кино. Недавно Дава снялся в роли вестника смерти во втором сезоне комедийного сериала «Здравствуйте, вам пора!», который продюсирует Сарик Андреасян. Теперь певец, блогер и телеведущий мечтает о других киноработах – самых разных, на роль маньяка тоже согласен.

«Это был мой первый опыт, мечта сбылась. Я переживал, думал, что не справлюсь. Заранее готовился, взял коуча и собрал полностью своего героя, вплоть до того, как он разговаривает. И когда вышел на съемочную площадку, просто выдохнул после первого дубля, и все пошло. Даже не было критики какой-то, что я что-то делаю не так», – заявил Давид Манукян.

Видео живой премьеры нового трека Давы, а также выступления других звездных гостей радиостанции можно увидеть на YouTube-канале «Авторадио».