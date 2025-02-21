Диана Анкудинова дала новую жизнь стиху «Она здесь»

Музыка, аранжировка - Брендон Стоун, стихи - Вероника Тушнова. Режиссер, оператор-постановщик клипа - Дима Краемглаза.

«Выпуск песни - всегда трепетное событие, но трек на слова известной поэтессы заставляет волноваться ещё больше. Очень хочется не разочаровать ценителей большой поэзии. Пусть эта музыка еще глубже откроет для вас смысл, заложенный автором в этом стихотворении», - говорит Диана Анкудинова.

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Диана Анкудинова

Кроме того, Диана Анкудинова успешно окончила Российский институт театрального искусства – ГИТИС.

Обучение на заочном отделении в мастерской народного артиста России Юрия Борисовича Васильева по специальности “Актерское искусство” (специализация – “Артист эстрады”) продолжалось четыре с половиной года. За это время факультет эстрады, на который поступала певица, изменил свое название на факультет новых направлений сценических искусств. Позади – множество ролей, репетиций, зачетов и экзаменов. Заключительный госэкзамен был сдан 12 февраля 2025 года участием в спектакле “Девчата”.