«Это буду новая я!» – Диана Анкудинова изменит всё

Артистка, впервые поразившая публику своим вокалом на «слепых» прослушиваниях в проекте «Голос. Дети» в 2017 году, а в 14 лет победившая в шоу «Ты супер!», готовится к обновлению. Сейчас певице 20 лет, и ее привычный образ скоро уйдет в прошлое, сообщила Диана на живом концерте в студии шоу «Мурзилки Live» на «Авторадио».

«Минувший год стал переломным, я очень многое переосмыслила. 20 января состоялся последний мой концерт в Москве, где я выступила в том виде, в котором меня привыкли видеть. Следующий концерт в Москве будет совсем в другом формате. Это буду новая я, новые костюмы, новые песни и новый формат шоу. Очень многое пришло в мою жизнь, что сказало мне: «Пора!»» – заявила Анкудинова ведущим шоу.



20-летняя артистка рассказала о новом этапе творчества

В каком именно стиле она собирается предстать в будущем перед публикой, Диана раскрывать не стала. Это сюрприз, отметила певица. Пока она продолжает зимнее турне, стартовавшее в декабре 2023 года с выступлений в Белоруссии, где оказалось немало ее фанатов.

«На самом деле, я была удивлена. Я даже не знала, честно. В Белоруссии я побывала в трех городах, и в каждом был полный зал», – рассказала Диана.



Диана Анкудинова скоро станет другой

Успешно прошли и сольные концерты Анкудиновой в Санкт-Петербурге и Москве. 7 февраля певицу ждет Ростов-на-Дону, 8 февраля – Краснодар, а 9 февраля – Ставрополь. Обещанные перемены, видимо, последуют далее. Изменится ли вместе с образом и репертуаром что-то и в самом вокале певицы, пока остается только гадать. В одном из интервью артистка признавалась, что до сих пор ищет свое звучание.

«На самом деле, сложно понять именно то звучание, в котором меня примут как артистку, на чей концерт можно идти. Конечно, в основном, люди меня любят, но периодически в интернете появляются комментарии, что мой голос нестандартный, его невозможно долго слушать. Когда я пою такие песни, как «Перегорела», «Ушла в себя», говорят: «Ну, такая легкая песня для ее голоса, что ее слушать». А когда мы приходим на радио, чтобы предложить для эфира такую, допустим, сложную песню, как «Голосом твоим», говорят: «Вы что, это не формат». Естественно, я пытаюсь как-то балансировать, и это сложно», – объяснила Диана в эфире «Авторадио».



В студии «Авторадио» Диана выступила в привычном формате

Выступление Анкудиновой в студии шоу «Мурзилки Live» прошло пока еще в привычном формате. Диана спела уже известные песни «Лечу водопадом», «Ушла в себя», «Перегорела», «Зима без снега», а также «Я тебя отвоюю» на стихи Марины Цветаевой и знаменитую California Dreamin, которую она исполняла в проекте «Маска».

«California Dreamin вызвала больший всплеск эмоций у зрителей, и это песня, которую я очень боюсь, потому что никогда не знаю, возьму ли ту самую ноту или нет», – призналась Диана.

Артистка рискнула спеть композицию в прямом радиоэфире и взяла высокую ноту. А в финале живого концерта она устроила яркую демонстрацию вокальных и артистических возможностей, исполнив мегамикс из культовых отечественных и зарубежных хитов.