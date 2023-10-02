Диана Анкудинова выпустила клип «Байкал»

В прокат картину выпускает кинопрокатная компания Russian World Vision.

Композитор: Дмитрий Лазарев. Автор текста: Михаил Расходников. Режиссер клипа: Полина Расходникова, Михаил Расходников.

Диана стала также актрисой озвучивания фильма "Дух Байкала", сообщили агентству Intermedia в пресс-службе проекта. Она подарила голос маме главного героя и озвучила персонажа самого Духа Байкала, который, по словам авторов фильма, родился именно благодаря многогранному таланту певицы с поистине магическим голосом и ее способности петь в невероятно широком диапазоне.



Диана Анкудинова

«Дух Байкала» – это приключенческий фильм для всей семьи. Масштабная картина режиссера Михаила Расходникова («Дорогой папа», «Недетский дом») наполнена кадрами с самого большого озера мира, о захватывающем испытании природы, обретении семьи и силе любви.

Фильм рассказывает о путешествии мальчика Лёни, который недавно потерял маму, и его дедушки на зимний Байкал. Отец Лёни в надежде отвлечь мальчика от утраты матери отвозит его к дедушке на зимнюю рыбалку, но семья попадает в пургу и теряется на льду самого большого озера мира.