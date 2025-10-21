«Динамит» 5 лет делал песню. И выпустил ее сегодня

Группа «Динамит» выпустила новую песню «Если бы я был твоим ангелом» (слушать песню).

Композиция совершенствовалась в течение 5 лет. За это время было создано несколько аранжировок, при этом песня неоднократно исполнялась на концертах. Теперь окончательную версию можно послушать на цифровых площадках.

«Я писал эту песню пять лет и, видимо, пришло время ее издать. Мне очень помогли ребята из проекта Tusovka. Долгое время я искал верное звучание, делал разные аранжировки, и только благодаря их помощи удалось убрать все лишнее и сохранить самое главное. Так родилась окончательная версия», - рассказывает солист «Динамита» Илья Зудин.

Илья Зудин
