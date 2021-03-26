Дуэт TamerlanAlena вылил на себя 200 литров святой воды

В этот раз артисты, которые являются авторами сингла, выступили в видео в роли рассказчиков. Получился короткометражный фильм, в котором показаны три сюжетные линии жизненных взлетов и падений.

«Бывают моменты, когда все проблемы накапливаются вместе и жизнь подставляет нам подножки - рассказал дуэт TamerlanAlena. - После таких падений обязательно происходит тот самый волшебный момент обновления и перезагрузки, и мы с новыми силами продолжаем покорять свои цели и вершины, поднимаемся и идем дальше».



Алена Омаргалиева

Название работы «Святая вода» полностью олицетворяет события в клипе - в процессе съемок на TamerlanAlena было вылито больше 200 литров воды с распылителя, конструкцию для которого команда создавала специально в студии.

«Вода, будь то слеза или дождь, является символом очищения. Святой водой мы, как бы смываем весь груз и негатив, трансформируя его в позитивный исход. Все проблемы на работе, в творчестве, либо в отношениях налаживаются, и мы готовы к новым свершениям», - обещает дуэт.

Клип был снят в двух городах-миллионниках Украины - Киеве и Харькове. Режиссером видеоработы выступил Алексей Островой, а идея родилась у пары во время отдыха в Дубае. Специально для клипа была приглашена художница, которая в реальном времени рисовала обложку трека на холсте, размером 3 на 4 метра.