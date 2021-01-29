Тамерлан и Алена выпустили трек «Святая вода»

Сообщить что-либо содержательное о песне киевские артисты не смогли. Трек сделан в привычном электрохаусе с духовыми, читка Тамерлана сочетается с бархатисто-низким тембром Алены.

Интригу треку добавляет факт, что 28 января у пары родился второй ребенок, мальчик. Его имя артисты пока не сообщили. Это важное событие в жизни артистов, поскольку до этого Алена Омаргалиева имела два срыва беременности



TamerlanAlena

"На раннем сроке у меня замер плод. Мы были шокированы, для нас это был удар. Уже можно было определить даже, кто это был. То есть, нам сказали, что это девочка", - рассказала она в комментарии.

После потери ребенка Елена Омаргалиева обследовалась у специалистов, однако ни один врач не смог объяснить причину замершей беременности. У Алены началась депрессия, и дуэт временно прекратил деятельность.

Уже летом 2019 года солистка группы TamerlanAlena забеременела снова, а на третьем месяце плод замер.

"Мне врач говорит: "Я не вижу сердцебиения, плод замер буквально вчера". Боже, у меня слезы градом", – призналась исполнительница.



TamerlanAlena

Отдых у семейной четы проходил в Дубаях (ОАЭ) вместе с первым ребенком Тимуром.