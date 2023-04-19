Джарахов рассказал о пути к славе в песне «Пацан»

В треке артист рассказывает о своем пути к славе. Музыка, саундпродюсирование: Кирилл Rusted. Слова: Эльдар Джарахов.

«Время летит, и мы не стоим на месте. Мне скоро 30, но ты знаешь меня с детства. Я простой пацан с Новокузнецка. Я ещё тогда понимал, что стану известным», - поет Джарахов.

Обложку сингла украсила паспортная фотография исполнителя. По словам музыканта, она была сделана в отделении в Заводском районе ОУФМС России по Кемеровской области в городе Новокузнецке.



Эльдар Джарахов

В день премьеры трека «Пацан» в сети был представлен и видеоклип на него, снятый режиссером Михаилом Пунгой. В ролике Джарахов в яркой одежде исполняет свой трек на фоне разрисованного авто. Клип дополнен веселыми сценами из жизни музыканта.