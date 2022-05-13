Rauf&Faik и Эльдар Джарахов вспомнили друг друга в «17 лет»

В новой песне музыканты рассказывают историю про первую любовь, которая тогда «казалось, никогда не кончится».

«Конечно, это реальная история! Мы сидели с ребятами на их студии, ловили флэшбеки школьных лет и в моменте у нас родился этот трек: искренний, настоящий, простой и понятный… Он про всех. Но в то же время будто бы очень личный», – говорит о песне Эльдар Джарахов.



Rauf&Faik и Эльдар Джарахов





По словам музыкантов, эта песня мысленно возвращает слушателей в беззаботное школьное время, когда «люблю» было равно «навсегда».

«В этой песне мы хотели передать то, что когда-то переживали сами. Несмотря на отсутствие хэппи-энда, сейчас первая любовь напоминает о себе с лёгкостью и доброй грустью. Уверены, что в наших строчках многие узнают себя», – рассказали Rauf&Faik.

Трек «17 лет» стал первой совместной работой Rauf&Faik и Джарахова, которая ждала своего выпуска почти год. В ближайшее время музыканты планируют снять клип и представить новинку вживую на концертах.