Spotify назвал неожиданный топ российской музыки среди иностранцев

«Абсолютным лидером в списке самых прослушиваемых за рубежом российских музыкантов стало имя Петра Чайковского, — рассказали в пресс-службе сервиса в России. — Его композиции в исполнении различных оркестров и солистов публиковались в рамках сочинений или отдельных сборников. В Spotify сейчас доступно более 100 плейлистов творчества композитора».



Петр Ильич Чайковский

На втором месте расположился Tony Igy (Антон Игумнов) — композитор, аранжировщик и автор трека "Astronomia". Еще в этом году он выпустил несколько новых синглов и переиздал свой хит "Pentagramma".

Дуэт Rauf&Faik из Ижевска занял третью строчку рейтинга. В этом году они выпустили сразу несколько успешных синглов, в том числе "Если тебе будет грустно", записанный совместно с Niletto, а также "Запомни I love you" с Shami и кавер на TikTok-хит Дани Милохина "Я дома".

Также в рейтинге оказался еще один DJ-проект, петербургский дуэт Matisse&Sadko. Авторы трека "Hi Scandinavia" в 2020 году выпустили несколько синглов, включая "Sweet Life", "Now or Never" и "Strings Again".

Пятерку завершает диджей из Энгельса Arty, который ранее записывал совместные треки с Armin van Buuren, Above&Beyond и Paul van Dyk. В этом году он выпустил серию мини-альбомов и полноценную пластинку "From Russia With Love".

Кроме того, этим летом трек "Офигенно" группы Аигел попал в британский флагманский плейлист альтернативной электроники Altar, а "Tacos" от Little Big добавили в редакторские подборки сервиса в Финляндии и Швеции.