Правнучатая племянница Чайковского поддержала возвращение его имени на улицы Москвы

В тёплой дружеской обстановке они обсудили инициативу, поступившую в общественную организацию «Русская инициатива»: «Москве – площадь, улицу или сквер имени великого русского композитора Петра Ильича Чайковского», поговорили о влиянии московского периода на жизнь и творчество великого русского композитора.



Юлия Серебрянская и Наталия Владимировна Бурмейстер – Чайковская

Деятели культуры и искусства уже довольно долго обсуждают переименование в Москве в 1990 году улицы Чайковского в Новинский бульвар, и сожалеют, что столица в связи с этим оказалась лишена упоминания личности великого русского композитора в названиях городских улиц или площадей.

Как известно, московский период (1866—1878) явился значительным этапом в творчестве композитора. Именно в Москве Чайковский написал ряд знаменитых произведений: Первый концерт для фортепиано с оркестром, оперу «Евгений Онегин», балет «Лебединое озеро» увертюру-фантазию «Ромео и Джульетта» и другие яркие сочинения. Именно в этот период и при активном участии Петра Ильича как педагога музыкальные классы московского отделения «Русского музыкального общества» были реорганизованы в «Московскую консерваторию». Именно в Москве П. И. Чайковский впервые выступил в печати как музыкальный критик и публицист.

Конечно, деятелям культуры, занимающимся исключительно творчеством, сложно заниматься административными вопросами. Поэтому общественная организация «Русская инициатива» во главе с Юлией Серебрянской взяла на себя сбор писем, рутину согласований, ряд необходимых встреч, участие в заседаниях и т.п., чтобы добиться назначения наименования улицы или площади или сквера имени Чайковского.

21 апреля на творческой встрече с Наталией Владимировной Бурмейстер – Чайковской, Юлия Серебрянская рассказала о сложных бюрократических этапах решения, которые уже пройдены общественной организацией, и о том, какие шаги ещё предстоят. Лидер организации также выразила надежду, что инициатива деятелей культуры и искусства встретят поддержку со стороны мэрии города.

Лидер общественной организации подчеркнула в беседе, что даже вне зависимости от того, какие именно музыкальные произведения или критические статьи были написаны Петром Ильичом в Москве, в столице России обязательно должна быть улица или площадь или сквер имени великого русского композитора. И, мало того, было бы здорово, если бы на этом месте был бы установлен и какой-нибудь памятный знак в его честь.

Наталия Владимировна Бурмейстер – Чайковская, согласившись, отметила: «Сейчас среди литераторов довольно популярно выражение: «Пушкин – наше всё», так вот, я бы добавила ещё фразу и от любителей музыки: «Чайковский – наше всё!»

Наталия Владимировна родилась в Москве, в театральной семье. Мать — балерина, танцевала в труппе Голейзовского, в театре Станиславского и Немировича-Данченко, отец — известный хореограф, народный артист СССР, создал ряд интереснейших балетных постановок и, в том числе, уникальную хореографию балета Чайковского «Лебединое озеро» в Москве и в Париже. Им также создан оригинальный балет «Снегурочка» на музыку Петра Ильича. Эти балеты до сих пор идут в музыкальном театре Станиславского и Немировича – Данченко.

Будучи внучатым племянником П.И. Чайковского, Владимир Бурмейстер тонко чувствовал и очень любил музыку гениального композитора. Музыкальность отца передалась дочери. Наталия Бурмейстер окончила консерваторию под руководством профессора Генриха Нейгауза.

На творческой дружеской встрече в культурном центре «Русская инициатива» Наталия Владимировна, поделившись воспоминаниями, исполнила фрагмент пьесы Чайковского «Диалог».

«Что такое диалог? Это разговор двух людей. А возможно, это диалог Чайковского с самим собой, а может быть – с господом Богом… не знаю. Но это, конечно, разговор не о том, как сварить обед. Это разговор на высокие духовные темы, вопросы жизни и смерти, любви. У Чайковского ведь вся музыка такая, направленная на высокое восприятие», - прокомментировала Наталия Владимировна.