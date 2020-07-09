Евгений Миронов сыграет Чайковского у Серебренникова

Об этом актер рассказал на пресс-конференции VI Международного музыкального фестиваля П.И. Чайковского в Клину, который пройдет с 31 июля по 9 августа 2020 года.
«Скоро, через две недели, у меня начнутся съемки у Кирилла Серебренникова, где я буду играть Петра Ильича Чайковского. Съемки короткие, всего два дня. Это небольшой пилотный проект, сцена Чайковского с его женой, и я надеюсь, что он вырастет в нечто большое. Кирилл написал сценарии как полномасштабного фильма, так и телепроекта. Сейчас это пилотный проект для платформы OKKO, которая предложили Кириллу снять в коротком метре свои неосуществленные мечты. Он решил снять про Чайковского».
Дату выхода проекта в эфир Миронов не назвал.
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