Евгений Миронов сыграет Чайковского у Серебренникова

Всего планируется сделать три тысячи электронных страниц музыкальных нот, и распечатать макеты страниц для пользования библиотеками. В список войдут также произведения Фредерика Шопена, Иоганна Себастьяна Баха, Петра Чайковского, Михаила Глинки, Вольфганга Амадея Моцарта и других композиторов. Об этом говорится в документации министерства культуры РФ, сообщает M24.

