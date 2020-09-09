В Ижевске открыт памятник П.И. Чайковскому

В торжественном открытии под музыку в исполнении Государственного симфонического оркестра Удмуртии приняли участие заместитель Председателя Правительства УР Анастасия Муталенко, заместитель Главы Администрации города Ижевска по социальной политике Дмитрий Чистяков, депутат Государственной Думы РФ Алексей Загребин, прапраправнук семей Давыдовых-Чайковских Денис фон Мекк.



Памятник Чайковскому в Ижевске

Место установки памятника выбрано не случайно. Как поясняет инициатор проекта, президент АНО Центр культурного наследия «Русский мир», атаман ЦКСКО с. Селты, Войсковой старшина Верхового Камско-Хлановского окружного казачьего общества Алексей Зорин: «Привокзальная площадь Ижевска – место, которое по праву называется воротами нашего города». Символический скрипичный ключ от памятника Алексей Зорин передал заместителю начальника Горьковской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» Александру Лапшину.

- 2020 год насыщен юбилейными мероприятиями: 180-летие со дня рождения П.И. Чайковского, 75-летие Великой Победы, 100-летие Государственности Удмуртии. Создание памятника - это настоящий общественный проект, что придает ему еще большей значимости. Памятник оживил привокзальную площадь, и в дальнейшем она может стать местом для проведения культурно-массовых активностей», - отметила Анастасия Муталенко.

Идея создания памятника родилась 5 лет назад, но окончательное решение о его установке было принято только в июле 2019 года. Автор скульптуры - ижевский художник и скульптор, член Союза художников России Виктор Овчинников. Общая высота памятника - 4 метра, высота самой скульптуры, отлитой из чугуна, составляет 2,7 м.

- Если бы память всех наших великих земляков увековечивали бы на привокзальной площади Ижевска, то, наверное, здесь бы не осталось места, настолько богата наша земля выдающими людьми. Но нет у нас в России человека, кто не был бы знаком с творчеством Петра Чайковского, - подчеркнул Дмитрий Чистяков. – Команда проекта – это настоящий пример гражданской позиции. В начале пути задача казалось сложной, но целеустремленность и желание сделали свое дело. Надеюсь, эта площадь обрастет новыми добрыми традициями».

В 2020 году отмечается 180-летие со дня рождения Петра Ильича Чайковского. Памятник ему планируется также открыть около Мариинского театра Санкт-Петербурга. Автора лучшего проекта памятника Чайковскому у Мариинского театра до конца года определит жюри международного открытого архитектурного конкурса. Сейчас организаторы состязания и власти Санкт-Петербурга согласовывают точную дату проведения итогового заседания по выбору победителя. Его должны были назвать ещё в апреле, но из-за пандемии все культурные мероприятия тогда были отменены.