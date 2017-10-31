Памятник Чайковскому хотят убрать с центральной площади Клина

Скульптуру композитора отправят на окраину города - в микрорайон Майданово.

Это странное и варварское по своей сути решение было принято прошлым летом. Предыстории у этого решения никакой нет. Есть только факт, что руководство города распорядилось на выделенные к 700-летию Клина средства возвести городской монумент, пишет "Российская газета". И ничего лучшего, чем демонтировать с этой целью памятник Чайковскому, установленный в историческом центре города, местные чиновники придумать не смогли. К слову, памятник великому русскому композитору, жизнь которого была связана с Клином (здесь он работал над "Пиковой дамой", "Спящей красавицей", Шестой симфонией и многими другими сочинениями), и чье имя прославило подмосковный город на весь мир, появился в Клину только в 1995 году. Тогда на 155-летие композитора, несмотря на тяжелейшие времена перестройки, город смог осуществить очень давнюю идею, появившуюся еще до войны. В историческом центре Клина, в уютном сквере рядом с Торговыми рядами и зданием собора (места, которые посещал Чайковский), был установлен памятник композитору, созданный скульптором Христофором Геворкяном. Памятник, торжественно открытый в присутствии тысяч жителей города, сразу стал символом Клина, местом паломничества туристов и поклонников музыки Чайковского.

Что побудило нынешних клинских чиновников принять решение перенести памятник Чайковскому на окраину, остается загадкой. Аргументация безымянных "краеведов" ("Чайковский работал и в Майданово"), на которую ссылается глава клинского района Алена Сокольская, а также заявление Елены Кондрашиной, директора Клинского музейного объединения, прозвучавшее в эфире местного телевидения, что "в центре города памятник должен быть, но, безусловно, это должен быть памятник не Чайковскому" (?), вызывает недоумение. Так же, как и апелляция чиновников к итогам "народного голосования", проведенного в интернете, поскольку жители Клина, одобрившие идею создания монумента к 700-летию города, практически в каждом своем комментарии настаивали на одном - оставить памятник Чайковскому на своем месте. Эти комментарии чиновники проигнорировали.

Владимир Федосеев, дирижер, народный артист СССР, художественный руководитель и главный дирижер БСО имени П.И. Чайковского, главный приглашенный дирижер "Геликон-оперы": Я не могу поверить, что это происходит сегодня в Клину, который я так люблю, в Клину, где, казалось, наоборот с каждым годом имени Чайковского уделяется все большее и большее внимание… Для всего мира Клин неразрывно связан с именем Чайковского. Помню, как я и музыканты нашего оркестра - Большого симфонического оркестра имени Чайковского - участвовали в открытии этого монумента в 1995 году, как мы радовались, что памятник гению, прославившему клинский край, занял свое заслуженное место в городе. То, что сейчас происходит - трагедия для города, для музыкантов и любителей музыки всего мира. Это не должно случиться!