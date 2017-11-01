Литургия на музыку Чайковского пройдет в московском храме

Об этом в среду сообщил ТАСС регент храма, руководитель Московского Синодального хора Алексей Пузаков.

"По установленной традиции в день памяти Чайковского в храме святителя Николая в Толмачах - домовой церкви Государственной Третьяковской галереи - будет отслужена литургия на его музыку", - рассказал он. "Это произведение редко исполняется в храмах, тем более полностью, а в советское время по идеологическим причинам эта замечательная музыка была почти забыта", - отметил регент.

По его словам, "литургия Чайковского - наиболее значимое из его духовных произведений, сам композитор признавался, что это сочинение - попытка возвратить русской церковной музыке ее самобытность, насильно от нее отторгнутую".

Традиция исполнять в храме произведения Чайковского ежегодно в годовщину смерти композитора, а в память о Рахманинове - ежегодно в одну из суббот Великого Поста его "Всенощную" была возрождена Алексеем Пузаковым в 2009 году. В 50-е годы эти великие произведения удавалось исполнять в храме выдающемуся регенту Николаю Матвееву, учителю Пузакова.