Оцифрованы все ноты Петра Ильича Чайковского

Об этом сообщает Intermedia со ссылкой на пресс-службу организации.

"Завершение работы над электронной версией полного собрания сочинений Чайковского, в течение нескольких лет осуществляемой издательством вместе с фондом, позволило реализовать проект, значение которого трудно переоценить. Важно, что полное собрание сочинений появилось в открытом доступе, и отныне им могут пользоваться все профессионалы и любители музыки", - процитировали в пресс-службе президента фонда и гендиректора издательства "Музыка" Марка Зильберквита.



Петр Ильич Чайковский

По его словам, в планах фонда на 2019 год создать англоязычный вариант издания, что "позволит сделать его доступным всему мировому музыкальному сообществу".

При подготовке электронной версии были составлены комментарии некоторых неточностей текстов с позиции сегодняшнего дня. Специалисты пересмотрели все страницы 63 томов собрания сочинений и по мере необходимости провели их реставрацию в электронном виде. Для быстрого поиска оцифрованный вариант снабдили алфавитным указателем сочинений. "Важна также возможность скопировать и иметь у себя любую, сколь угодно малую, часть собрания - например, ту или иную арию, пьесу", - отметили издатели.

Полное собрание сочинений Чайковского в 63 томах создавалось с 1940 по 1990 год несколькими поколениями наиболее авторитетных российских музыковедов и композиторов. Как подчеркнули в фонде Чайковского, издание остается единственным завершенным подобным собранием работ композитора.

Петр Чайковский - композитор, дирижер, музыкальный критик. Автор оперы "Евгений Онегин", балета "Лебединое озеро", симфонии "Зимние грезы" и многих других шедевров. Как признание вклада маэстро в музыкальную культуру его имя присвоено Московской консерватории.