Вышел новый клип «Если тебе будет грустно» Рауфа, Фаика и Нилетто

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Rauf и Faik с Niletto представили клип на свой хит «Если тебе будет грустно», показав историю с совершенно неожиданным финалом (смотреть клип).

Режиссер и автор сценария - Баяр Барадиев. Он показывает историю, как парни встречаются с девушкой, идут к кому-то домой, и вместо ожидавшегося любовного треугольника - ребята накрывают стол, целуют маму и устраивают тихие домашние посиделки с мамой. Это весьма нетипичная развязка для рэп-клипов.

«Вышел новый клип с важной, теплой историей на песню "Если тебе будет грустно"», - сообщили Рауф и Фаик.

«Премьера уют-клипа», - так назвал этот клип Niletto.

Rauf&Faik и Niletto
Rauf&Faik и Niletto

Напомним, ранее уже вышел mood-клип на эту же песню.

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