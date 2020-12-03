Вышел новый клип «Если тебе будет грустно» Рауфа, Фаика и Нилетто

Режиссер и автор сценария - Баяр Барадиев. Он показывает историю, как парни встречаются с девушкой, идут к кому-то домой, и вместо ожидавшегося любовного треугольника - ребята накрывают стол, целуют маму и устраивают тихие домашние посиделки с мамой. Это весьма нетипичная развязка для рэп-клипов.

«Вышел новый клип с важной, теплой историей на песню "Если тебе будет грустно"», - сообщили Рауф и Фаик.

«Премьера уют-клипа», - так назвал этот клип Niletto.



Rauf&Faik и Niletto

Напомним, ранее уже вышел mood-клип на эту же песню.