Rauf&Faik сделают продолжение альбома «Pain&Memories»

В интервью tntmusic.ru братья объяснили, что новый релиз станет второй частью вышедшего в прошлом году альбома «Pain&Memories»:

- Сейчас мы работаем над ЕР, о котором говорили в начале этого года. Он уже совсем скоро выйдет, максимум – осенью. Это будет продолжение, вторая часть нашего предыдущего альбома «Pain & Memories», который вышел в марте прошлого года. Песни в нём по концепции будут похожи на те, что туда вошли. Но будут и такие, которые по звучанию очень отличаются от нашего привычного стиля. Будет больше танцевального саунда и хип-хопа.



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Музыканты подчеркнули, что не станут включать в альбом уже выпущенные синглы «Колыбельная» и «Закат и рассвет», а сделают релиз только из новых песен.

Они признались, что пишут песни сами, поскольку хорошего битмейкера в России отыскать непросто:

- Вообще, в России не так много классных саундпродюсеров. Поэтому многие артисты покупают биты у западных битмейкеров.