Rauf&Faik выпустили новый взрослый альбом «Youth I»

В релиз вошли 12 треков, в том числе недавно презентованный сингл «Унесённые ветрами», а также фиты с Lyolya и интакто.
«Два с половиной года молчания для фрэшменов - это не просто много, это вечность! Парни выросли, и делают совсем другую музыку. Уверен, что эти 12 треков альбома вызовут абсолютное непонимание у их армии поклонников, выросших на «Если тебе будет грустно» или «Из-за тебя». Улетучились пронзительность, непосредственность, нахалистость даже. Теперь братья Мирзаевы серьезные, осторожные, мрачноватые. С возрастом и тембр голосов осел. Они еще не кавказский шансон, но уже с саксофоном и уже не те веселые задорные азербайджанцы, которые любовные страдания превращают в аттракцион. Судя по первой части альбома «Youth», они нацеливаются куда-то в сторону «Евровидения» и инди-попа. Но пока не научились делать хиты в новом для себя пространстве», - говорит музыкальный критик Гуру Кен.
Альбом вышел на лейбле Atlantic Records Russia.
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