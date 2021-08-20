Rauf&Faik выпустили новый взрослый альбом «Youth I»

За рубежом чаще слушают Чайковского, Rauf&Faik и Моргенштерна Зарубежные пользователи стримингового сервиса Spotify слушают сочинения композитора Петра Чайковского, а также песни рэпера Моргенштерна и группы "Тату" чаще других российских музыкантов. "Русский классик Петр Ильич Чайковский вновь оказался на почетной первой строчке топ-10 самых прослушиваемых музыкантов за рубежом. Один из главных героев музыкального романтизма, обращавший в ноты самые глубокие душевные переживания, все еще остается любимцем мировой публики. Его творения можно найти более чем в 100 редакционных плейлистах Spotify", - отметили в пресс-службе.



ТЕКСТ



На втором месте по прослушиваниям - дуэт из Ижевска Rauf...

Rauf&Faik повторили «Если тебе будет грустно» с березками Дуэт Rauf&Faik выпустил новую песню «Школа, березка» все на том же гармоническом ряде, что использовался в предыдущих хитах «Если тебе будет грустно» с Niletto, «Запомни I love you» и др. Но слушатели все равно восприняли это как новую песню (слушать песню). Rauf&Faik успешно используют коммерческую форму гармонического ряда в стиле частушек для романтических баллад. После суперуспеха хита «Если тебе будет грустно» музыканты сделали еще одну версию в балладном стиле «Школа, березка», апеллируя к сентиментальности постсоветского слушателя.







Музыки в этой коммерческой конструкции все меньше, зато искомой «искренности» все больше. Слушатели в восторге, они слушают эту песню как новый трек: «Как всегда шикарно!»



Rauf&Faik

Spotify назвал неожиданный топ российской музыки среди иностранцев Самыми популярными российскими музыкантами среди иностранных слушателей на Spotify оказались Петр Чайковский, Rauf&Faik и Tony Igy, что следует из данных стримингового сервиса. «Абсолютным лидером в списке самых прослушиваемых за рубежом российских музыкантов стало имя Петра Чайковского, — рассказали в пресс-службе сервиса в России. — Его композиции в исполнении различных оркестров и солистов публиковались в рамках сочинений или отдельных сборников. В Spotify сейчас доступно более 100 плейлистов творчества композитора».



Петр Ильич Чайковский



На втором месте расположился Tony Igy (Антон Игумнов) — композитор, аранжировщик и автор трека "Astronomia". Еще в этом...

Вышел новый клип «Если тебе будет грустно» Рауфа, Фаика и Нилетто Rauf и Faik с Niletto представили клип на свой хит «Если тебе будет грустно», показав историю с совершенно неожиданным финалом (смотреть клип). Режиссер и автор сценария - Баяр Барадиев. Он показывает историю, как парни встречаются с девушкой, идут к кому-то домой, и вместо ожидавшегося любовного треугольника - ребята накрывают стол, целуют маму и устраивают тихие домашние посиделки с мамой. Это весьма нетипичная развязка для рэп-клипов.







«Вышел новый клип с важной, теплой историей на песню "Если тебе будет грустно"», - сообщили Рауф и Фаик.



«Премьера уют-клипа», - так назвал этот клип Niletto.



Rauf...