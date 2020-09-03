Niletto и Rauf&Faik призвали прыгать, «если тебе будет грустно»

Трио помогает слушателям справиться с любовными переживаниями под ностальгичный минималистичный дэнс-бит, напоминающий романтичные бэнгеры нулевых. В mood-видео музыканты скачут и веселятся на скейт-парке, всем видом показывая, что грустить никогда не стоит.

«Я рад, мы все рады, что Ты можешь теперь слушать этот кайф. Писали для Тебя, поэтому включай скорей, делись треком с родными и близкими, и главное, не грусти. Давайте разнесем этим настроением все вокруг. Люблю всех и каждого. Мне до глубины души приятен этот релиз. Эти братья полны души, наша дружба тепла, наша музыка для тех, кто чувствует», - написал Niletto.



Niletto и Rauf&Faik

Выпуску песни предшествовало нескольких недель совместных эфиров братьев Мирзаевых и автора «Любимки».