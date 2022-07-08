Rauf&Faik выпустили альбом «Youth Ll: Time Flies»

Стоит отметить, что «Youth I» вышел в прошлом году. В его продолжение «Youth Ll: Time Flies» вошло 11 треков в самых разных стилистиках, включая коллаборацию с с Интакто («The Game»).

Очевидно, что Рауф и Фаик стали тяготиться представлением о себе исключительно как об исполнителях лирических баллад. В альбоме множество творческих экспериментов, причем братья даже не пытаются вытягивать хитовые моменты в треках, - они все бросают в зародыше, и продолжают смену стилистик. Для хитовости альбома большой ущерб, но эксперименты и попытки работать в как можно большем количестве эстетик заботит братьев гораздо больше. Они в поиске.







«Кусочек жизни, открытый для вас», - кратко прокомментировали свой альбом музыканты.