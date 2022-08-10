Rauf&Faik дали онлайн-концерт из Ижевска

Они вживую исполнили свои главные хиты – «Первый поцелуй», «Ошибка», «Она звонила мне» и «Время летит». Видео особенно оценили те, у кого нет возможности приехать к ним на выступление.

Судя по названию, съемки проходили в Ижевске, родном городе музыкантов. Вместо обычной студии с причудливыми декорациями артисты выбрали несколько небольших помещений, чтобы создать камерную атмосферу. С каждой песней братья меняли локации, которые неизменно освещались сине-фиолетовым светом. Фанатам особенно понравилась комната, в которой записывалась последняя песня: внушительные стеллажи с книгами, многочисленные плакаты и старые фотографии на стенах, скульптуры ангелов, как во дворцах. Фолловеры пишут, что несовместимые вещи вдруг приобрели новый смысл.







Поклонники поблагодарили Rauf&Faik за возможность побывать на их концерте, пусть и виртуально: «Вы исполнили мою маленькую мечту», «Ребята, вы молодцы! Никто до этого так не делал», «Вы заслуживаете больше, чем шесть миллионов подписчиков», «Тут нужно аплодировать стоя».