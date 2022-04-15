Rauf&Faik выпустили бэнгер «LUV» и клип на «Ramadan»

По саунду «LUV» отсылает к самому успешному треку братьев Мирзаевых «Если тебе будет грустно», чего давно ждали поклонники дуэта. Парни поют о первой возлюбленной и встрече с ней спустя долгие годы.
«Трудно подобрать слова, когда ты видишь свою первую любовь спустя годы. Сможет ли герой сказать всё, что чувствует? Будет ли у этой сказки счастливый конец? Слушайте «LUV», и сердце подскажет вам ответы на эти сложные вопросы!» — пишут Rauf&Faik.
Rauf&Faik обещают в скором времени выпустить экранизацию трека «LUV».
«Клип будет таким же интересным, как фильм «Матрица». Поэтому ждите».
Одновременно музыканты поделились официальным видео на прошлогодний трек «Ramadan».
Братья путешествуют по живописной гористой местности с водопадами, озерами и пасущимися баранами, играют в футбол с местными ребятишками, фотографируются на фоне мечети и славят священный месяц Рамадан.
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