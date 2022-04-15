Rauf&Faik выпустили бэнгер «LUV» и клип на «Ramadan»

В релиз вошли 12 треков, в том числе недавно презентованный сингл «Унесённые ветрами», а также фиты с Lyolya и интакто.







«Два с половиной года молчания для фрэшменов - это не просто много, это вечность! Парни выросли, и делают совсем другую музыку. Уверен, что эти 12 треков альбома вызовут абсолютное непонимание у их армии поклонников, выросших на «Если тебе будет грустно» или «Из-за тебя». Улетучились пронзительность, непосредственность, нахалистость даже. Теперь братья Мирзаевы