Эльдар Джарахов выпустил альбом и клип

Это второй студийный альбом Джарахова. «Легкий способ бросить любить» включает в себя 20 треков.

«Лёгкий способ бросить любить» - это история человека, пытающегося бежать от любви. Удастся ли ему это, вы сможете узнать, послушав альбом от начала до конца», - говорит Джарахов.



Эльдар Джарахов





Релиз новой пластинки Эльдара Джарахова по разным причинам переносился дважды. Среди треков альбома – два дуэта. «Я просто друг» Джарахов записал с экс-солистом группы «Чай вдвоём» Стасом Костюшкиным, а «Два незнакомых человека» - это фит с рэпером Loc-Dog. А вот любимого миллионами «Я в моменте» на свежем релизе Эльдара Джарахова поклонники не нашли. Трек вышел прошлым летом и за короткие сроки возглавил чарты. После премьеры на музыканта обрушилась волна хейта. В итоге Джарахов пообещал удалить композицию отовсюду. Отчасти слово своё он сдержал.

Кроме того, артист выпустил видео на песню «Не надо влюбляться», вошедшую в его новый альбом. Режиссёр - Артём Кияшко.