Елена Никитаева вернулась с песней «Про любовь»

Сингл в стилистике электронный инди-поп рассказывает о большой любви, которую нужно вовремя разглядеть и сохранить до конца жизни.
«Я не знаю, насколько успешен будет мой новый трек «Про любовь». И стараюсь не думать об этом. Для меня уже успех - это способность писать песни. После нескольких лет молчания в музыке - возвращаться трудно, так говорят. Но я не боюсь сложностей. Мне даже нравится преодолевать препятствия. Просто продолжу делать музыку и делиться этой музыкой со всеми. ... Я не хотела выпускать новые песни. Был период уязвимости и неуверенности в себе. Но есть люди, которых я считаю близкими для себя. По духу. По взглядам на жизнь. Да просто так. Они убедили продолжить писать песни и выпускать их. И петь. Ну, потому что иначе я не смогу. ... «Про любовь» - это лучшее, о чём можно и нужно петь сегодня, в самое сложное время», - говорит Елена Никитаева.
Напомним, последний студийный альбом Никитаевой «Китлали» вышел еще в 2010 году, а последний сингл «Яблочная королева» - в 2017.
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