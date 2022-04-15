Елена Никитаева вернулась с песней «Про любовь»

Олег хорошо знаком публике не только как сольный исполнитель, в качестве студийного продюсера он работал над успешными альбомами таких групп, как «Уматурман», «Братья Грим», «Сегодня Ночью» и др.

Запись альбома «Дневник» шла весной и в течение всего лета прошлого (2005) года одновременно в двух студиях - МГСУ и Sputnik.

Композиций на альбоме всего 13. Все песни, как и на предыдущей пластинке, написаны самой Еленой.



Открывает релиз бесспорный хит, по мнению многочисленных критиков,