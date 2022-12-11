Gayana показала в Москвариуме песни со струнным квартетом

Собственно, совсем недавно, 19 августа Gayana (Гаяна Бойцова) уже выступала здесь в Москвариуме. Но то была акустическая программа. Теперь же — электричество и… струнный квартет. Все желающие уже могли посмотреть эту программу для закрытого мероприятия на Ютьюбе, а теперь впервые услышать и увидеть ее живьем, на концерте.

Гаяна Бойцова проделала долгий путь в музыке. Участница всяких конкурсов, она уже в 12 лет выступила с Иосифом Кобзоном на сцене Кремля. Но большинство зрителей о ней узнали по программе «Голос» на Первом канале, где она в 2012 году пела в команде Пелагее, не дойдя до финала из-за проигрыша Эльмире Калимуллиной.



Gayana

Как и любой голосистый участник «Голоса», который не обзавелся собственными хитами и шлягерами, Гаяна ринулась играть приличную музыку из каверов на западные хиты и собственных проб пера. И надо признать, что Gayana как группа состоит из первоклассных музыкантов, которые готовы сыграть почти что угодно. Джазовая школа позволяет.

Играет же Gayana прежде всего фьюжн. Тут и соул, и немного джаза, и ритм-н-блюз… Это очень респектабельно и достаточно фоново звучит. То есть по европейской классификации это музыка для респектабельных ресторанов с живой музыкой. В России же отсылка к ресторанам может даже обидеть, потому назовем ее музыкой для клубов с живой музыкой. И звучит эта музыка невероятно профессионально.



Гаяна Бойцова

Сама Гаяна обладает приятным тембром и очаровательным вибрато. Диапазон не большой, но уютный в рамках такого фьюжна. Более того, ее на концертах сопровождает группа бэк-вокала (!) из Екатерины Фырфы и Александра Кудинова. Вот такое редко доводится увидеть. Хотя особенного смысла в наличии бэк-вокала я так и не услышал: бэки в основном усиливают припевы (не самые цепляющие у Гаяны, надо признать), но и даже там звукорежиссер уводит оба бэка сильно ниже вокала Гаяны, так что надо очень внимательно вслушиваться, чтобы этот бэк-вокал вообще услышать. Разве что в дуэтных по сути композициях с Александром Кудиновым (он участник Евровидения 2021 в составе команды певицы Manizha) его голос можно наконец-то расслышать. Приятный эстрадный тенор-баритон.



Гаяна Бойцова

А что же струнный квартет Main Strings? Классический состав: две скрипки, альт и виолончель. Играть им пришлось крайне незамысловатые партии, чаще всего имитирующие электронные стринги. Но живые струнные есть живые струнные, они значительно облагородили звук коллектива. Ох уж все эти тянущиеся по 4 такта на одной ноте скрипки… Это не про музыку, а про атмосферу. Звук стал мягче и еще респектабельнее. Да и сама Гаяна, казалось, испытывала от звучания академических струнных невероятный восторг. Это было видно и слышно.



Струнный квартет Main Strings и бэк-вокал

В «Москвариуме» Gayana исполнила все самые известные у своей публики песни: «Море», «Саломия», «Все будет хорошо» (но и сахаром не покажется, добавлю я), «Lotus» и другие. Не обошлось и без каверов. Публика настолько хорошо встречала группу, что под конец по просьбе Гаяны пустились в танцы под музыку, которая вообще перпендикулярна танцевальной музыке, и у них… все получилось. Вот такая случилась атмосфера.

Гуру КЕН