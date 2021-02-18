Из группы «Не говори маме» ушёл Coldi

Напомним, что проект «Не говори маме» родился относительно недавно — в марте 2020 года. Их дебютная песня «Нет 18-ти» за первые дни набрала тысячи прослушиваний. В стартовом составе было четыре молодых человека: лауреат «Новой Фабрики Звезд» Даня Данилевский, финалист шоу «Х-Фактор-2», победитель шоу «Звёздный ринг» Влад Курасов, Финалист «Шоу номер 1», полуфиналист «Голос діти», участник «Х-фактор», участник «Співай як зірка», Ник Задерей и звезда TikTok Coldi.



NGM

Как рассказал продюсер группы Виктор Дробыш, Coldi решил направить свой творческий путь в сторону hip-hop и покинул бойзбэнд.

«В ноябре группа выпустила свой первый EP, в котором три из пяти композиций были на музыку, которую пропагандировал Coldi. Он надеялся, что зайдет эта hip-hopандеграундовая история. А остальные три члена коллектива «качали» за историю, более приближенную к поп-музыке. Coldi это противостояние проиграл, но он настолько мощный парень, что хочет продолжать свое дело. Чтобы не перетягивать одеяло в разные стороны, не обманывать ни народ, ни себя, мы решили, что Coldi пойдет по своей дорожке с hip-hop, — объяснил сложившуюся ситуацию Виктор Дробыш в эфире Радио Romantika. — Конечно, у ребят уже есть большое количество поклонников. И я считаю, что, когда кто-то покидает коллектив — это самое плохое, что может произойти с группой. Но пока допустимо, когда это происходит только на взлете, но дальше уже нет».

Ребята подтвердили, что расстались по-хорошему и остались в дружеских отношениях. И даже не исключили, что как только ослабится пандемия и начнутся массовые мероприятия, исполнители смогут выступать с общими номерами и даже давать совместные концерты.

Виктор Дробыш также рассказал, откуда родилось в его голове название группы «Не говори маме». Оказывается, когда Дробыш долгое время жил в Хельсинки, где работает известный гей-клуб «Don’t Teel Mama», его название поразило продюсера своей оригинальностью. Но лишь названием! Правда, мальчишкам о такой связи он ничего не сказал. И, видимо, неспроста бойзбэнд сейчас активно продвигает свое новое название NGM – аббревиатура «Не говори маме» на латинице.

«NGM – это новая группа, которая должна стать российским Backstreet Boys. Это подарок стране. Всегда девчонкам нужны были такие boys-группы с такими орлами» – верит в успех Виктор Дробыш.