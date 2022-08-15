Маша Шейх из группы #2Маши попала в реанимацию

В последнее время отношения между Машей Шейх и Машей Зайцевой явно были напряженные. Одна высказалась по ситуации на Украине, другая предпочла смолчать...



И вот в официальном аккаунте группы появилось сообщение.



#2Маши



«Ещё одна вещь, о которой нужно сообщить, это то, что проект #2Маши берёт паузу. Возможно, это следовало сделать намного раньше, но с другой стороны, значит так надо было. Иногда нужно взять смелость, чтобы остановиться и понаблюдать, чем без оглядки бежать в