Маша Шейх из группы #2Маши попала в реанимацию

Участнице дуэта #2Маши пришлось заново учиться ходить, сидеть и есть.
«Один шаг от комы. Временная слепота, сводившая меня с ума. Мне пришлось заново учиться ходить, сидеть, есть, все с нуля. То, что я жива, — настоящее чудо. Тот период, который я пережила сейчас, — самое страшное и тяжелое время в моей жизни. Не знаю, почему и зачем так случилось, но прежде таких трансформаций со мной не происходило. Ни я, ни моя жизнь не будут прежними. Я снова с вами», - говорит Мария.
Представитель певицы Маши Шейх рассказал Super о причине травмы артистки и ее состоянии сейчас.
«Упала неудачно. Была на прогулке в Санкт-Петербурге, закружилась голова, потеряла сознание и неудачно упала. Врачи говорят, что очень сильно повезло. Состояние было сначала очень тяжелое. Была в прекоме. За день до этого отравилась арбузом, но что стало причиной потери сознания — неизвестно. Маша быстро восстанавливается, пока была в больнице, написала две песни, рвется в студию. Врачи смотрят, и все удивляются, на сцену выходить ей не запретили», — сообщил Алексей.
На 14 октября у Марии заявлен первый сольный концерт.
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