Дуэт #2Маши распался

В последнее время отношения между Машей Шейх и Машей Зайцевой явно были напряженные. Одна высказалась по ситуации на Украине, другая предпочла смолчать...

И вот в официальном аккаунте группы появилось сообщение.





«Ещё одна вещь, о которой нужно сообщить, это то, что проект #2Маши берёт паузу. Возможно, это следовало сделать намного раньше, но с другой стороны, значит так надо было. Иногда нужно взять смелость, чтобы остановиться и понаблюдать, чем без оглядки бежать в неизвестность, боясь признать проблемы, обманывая себя. P.S. Я знаю, что вы поймёте. И даже больше, чем я сегодня смогла сказать!»

Тем не менее, девушки заверили, что запланированный на 13 мая концерт в CROCUS CITY HALL состоится.