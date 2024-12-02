Про Лайзу Минелли выходит документальный фильм

Режиссером и сценаристом документальной ленты стал Брюс Дэвид Клейн («Покорение Вегаса», «Айкан: Неутомимый миллиардер»).
«Фильм фокусирует внимание на ослепительном, сложном периоде жизни Лайзы Миннелли в 1970-х годах, сразу после трагической смерти ее матери Джуди Гарленд, когда она сталкивается с рядом личных и профессиональных проблем на пути к тому, чтобы стать настоящей легендой. За эти годы Лайза находит выдающихся наставников: Кей Томпсон, Фреда Эбба, Шарля Азнавура, Хэлстона и Боба Фосса. Благодаря проницательному участию таких коллег, как Майкл Файнстайн, Миа Фэрроу, Бен Верин, Джоэл Грей и покойная Чита Ривера, а также откровенном интервью самой Лайзы, фильм освещает противоречия Миннелли: ее привилегированность и борьбу, силу и уязвимость, нереальные ожидания и выдающийся талант — противоречия, которые подпитывали ее ошеломляющий взлет, стойкость и ее непреходящее место как одной из величайших и самых оригинальных исполнительниц в истории индустрии развлечений», - сообщается в синопсисе.
Премьера фильма состоялась в 2024 году на фестивале «Трайбека», а в начале 2025-го он выйдет в широкий американский прокат.
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