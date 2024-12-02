Про Лайзу Минелли выходит документальный фильм

Книга будет опубликована издательством Grand Central Publishing весной 2026 года, когда артистка...

Книга будет опубликована издательством Grand Central Publishing весной 2026 года, когда артистка...

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на "Би-би-си". В столичной полиции сообщили, что в отеле, где был...

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на "Би-би-си". В столичной полиции сообщили, что в отеле, где был...

Сотрудники рехаб-учреждения подтвердили, что легендарная певица и актриса делает «значительный...

Сотрудники рехаб-учреждения подтвердили, что легендарная певица и актриса делает «значительный...

Лайза Минелли вновь проходит лечение по поводу злоупотребления алкоголем в реабилитационном...

Лайза Минелли вновь проходит лечение по поводу злоупотребления алкоголем в реабилитационном...

Певица и актриса Лайза Миннелли вернулась на сцену после операции на спине. Артистка продолжает...