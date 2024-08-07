Лайза Миннелли все-таки выпустит мемуары

Книга будет опубликована издательством Grand Central Publishing весной 2026 года, когда артистка отметит свое 80-летие.



Liza Minnelli

Ранее Миннелли много лет категорически отказывалась выпускать автобиографию, но изменила свое мнение после неудачных, по мнению звезды, фильмов о ней и ее матери Джуди Гарленд.

«Все это было сделано людьми, которые не знали мою семью и не знают меня по-настоящему… Однажды за ужином я решила, что это моя собственная история. Я поделюсь ею с вами за всю ту любовь, которую вы мне дали», — заявила исполнительница в разговоре с People.

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В мемуарах Лайза расскажет о своем детстве, родителях, головокружительной карьере, а также о неудачных браках и борьбе с зависимостью. В создании текста примут участие лауреат Пулитцеровской премии Хайди Эванс и бывший руководитель нью-йоркского бюро Los Angeles Times Джош Гетвин. Кроме того, артистке поможет ее давний друг и коллега, певец и пианист Майкл Файнстайн.

Печатное издание дополнит аудиоверсия, включающая ранее не публиковавшиеся архивные материалы за последние 15 лет.

На счету Миннелли более 20 киноролей, «Оскар» за «Лучшую женскую роль» в мюзикле «Кабаре» (1973) и 11 студийных альбомов. Последний из них, Confesions, увидел свет в 2010-м.