Инь-Ян снова на вершине: «O Yeah» покоряет чарты благодаря TikTok

Их трек «O Yeah» стал вирусным благодаря социальной сети TikTok и покорил сердца новой аудитории.

История группы Инь-Ян полна взлетов и падений. Пик их популярности пришелся на начало десятых когда они завоевали сердца слушателей своими зажигательными песнями и яркими выступлениями. Однако со временем интерес публики к коллективу угас. Казалось, что группа останется лишь приятным воспоминанием о музыкальной эпохе прошлого.

Но судьба распорядилась иначе. Неожиданно для всех, трек «O Yeah» стал саундтреком многочисленных видео в TikTok. Изначально завирусилось видео с молодым Нагиевым из фильма «Zолушка» (2012), где песню «O Yeah» исполняет сам автор песни Константин Меладзе.

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Запоминающийся мотив и ритмичная мелодия быстро привлекли внимание пользователей, и песня начала стремительно набирать популярность. Люди стали создавать собственные танцы и видеоролики под «O Yeah», превратив трек в настоящий вирусный хит.

А поскольку на стримингах есть версия песни только в исполнении Инь-Ян, то она резко взлетела и там. Еще несколько дней назад песни нигде не было в топ-100. Сейчас позиции выглядят так:

Яндекс Музыка: #50

Apple Music: #44

Shazam: #64

Этот неожиданный взлет интереса к творчеству Инь-Ян демонстрирует силу социальных сетей в современной музыкальной индустрии. TikTok стал мощной платформой для продвижения музыки, способной вернуть былую славу даже тем исполнителям, которые, казалось, давно забыты. История Инь-Ян и их трека «O Yeah» — яркий пример того, как вирусный контент может в одночасье изменить карьеру артиста. Остается только гадать, что ждет группу дальше и смогут ли они удержать завоеванные позиции.