The Dartz выпустят новый альбом "Trevlig Resa"

В релиз войдет 10 треков, включая заглавный "Trevlig Resa", что по-шведски означает "в добрый путь".

"Пока мы не собрали все песни вместе, мы сами не понимали, о чём альбом. Нам казалось, что получается нечто апокалиптическое, тем более что всё вокруг к этому располагает. Но когда всё собралось вместе, мы поняли – девять из десяти песен не про катастрофу, а про то, как человек пытается наладить жизнь в осыпающемся на глазах мире. Про жизнь, и, что важно, про любовь во время этих перемен" – рассказывает лидер группы Ди Курцман.

Музыкантам The Dartz, живущим в разных городах, не впервые было оказаться разбросанными на карте. Но, в отличие от предыдущих, альбом "Trevlig Resa" записывался музыкантами почти полностью удалённо в течение пандемийных 2020-2021 годов. В целом процесс напоминал разработку софта – с созвонами, планированием, регулярными сборками и дедлайнами.

"Не уверен, что это самый весёлый способ делать альбом. Очень тяжело было поймать поток, – говорит Ди.- Но для нас это был единственный возможный способ двигаться вперёд. В мирные времена мы с радостью запишемся вместе где-нибудь на чердаке, как деды".

Новый альбом The Dartz создавали расширенным составом: с участием духовой секции в лице Макса Карпычева и Даниила Ливенцова-Модель. Кроме того, в записи одной из самых проникновенных песен "Десять минут" приняла участие фолк-певица Инна Бондарь.



The Dartz - Trevlig Resa

Обложку специально для альбома нарисовал художник-сюрреалист Алексей Андреев, который уже сотрудничал с The Dartz при оформлении одного из самых неоднозначных и популярных альбомов группы, Proxima Parada. На обложке - пустыня, самолет и свет, бьющий из телефонной трубки.